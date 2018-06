Facebook

Lisa Lammer in Aktion © KVÖ/KK

Da hat die Konkurrenz große Augen gemacht: Laura Lammer kletterte bei den Staatsmeisterschaften in St. Barbara in einer Fabelzeit von 8,79 Sekunden nicht nur zum Titel in der Speed-Kategorie – sie markiert damit auch noch einen neuen österreichischen Damen-Rekord. "Es war ein super Wettkampf. Dass ich den neuen Rekord aufgestellt habe, macht mich unglaublich glücklich", erzählt die 17-jährige Grazerin, die selbst überwältigt war von ihrem Auftritt. Denn: Es war "der allererste Bewerb, in dem alles aufgegangen ist".

