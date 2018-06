Facebook

Marco Rose © APA/ERWIN SCHERIAU

Das WM-Aus in der Vorrunde war für jeden deutschen Fußballfan ein Schockerlebnis. Ein Erlebnis, womit niemand wirklich gerechnet hat. Wie ich in meiner letzten Kolumne schrieb, hätte der 2:1-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden Signalwirkung haben können. Zumindest war das die Hoffnung der Fans. So wie die Mannschaft beim 0:2 gegen Südkorea aufgetreten ist, liegt der Verdacht nahe, dass auch beim Team selbst das Prinzip Hoffnung regiert hat. Die Leistung über alle drei Gruppenspiele hinweg hat zur logischen Konsequenz geführt, dass Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden ist.