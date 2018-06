Facebook

Kaum etwas ist schöner als der Blick auf das strahlende Gesicht eines Kindes, dem soeben der erste Purzelbaum geglückt ist.

Zur riesigen Freude gesellt sich auch die rührende und berührende Benennung: „Purflbaum“ steht da wohl an der Spitze. Nun heißt es ja, dass fast in jedem Spieler, da mag er noch so maskulin auftreten, manchmal ein Kind steckt. Wird schon so sein. Jedenfalls purzeln auch die Kicker reihenweise herum. Meist nach angeblichen Fouls. Aber wie jämmerlich, stümperhaft und nervend ist der Anblick dieser sterbenden Schwäne. Bei einem Laufduell genügt es schon, den Atem des Gegners im Nacken zu verspüren, um zu einem mindestens dreifachen Überschlag samt abschließender Seitwärtsrolle abzuheben.

Natürlich gibt es auch brutale Attacken, die sind hier ausgeklammert. Es geht um das Laientheater der Diven und Simulanten, die am Ende ihrer Bruchlandung oft gar nicht wissen, was ihnen denn eigentlich wehtun könnte. Grundregel: Wird ein Spieler leicht am rechten Arm gestreift, umklammert er mit schmerzverzerrtem Gesicht sein linkes Knie. Das ist anatomisch hochinteressant.

Was lässt sich dagegen tun? Wenig. Es sei denn, die stets reformfreudige FIFA setzt eine neunköpfige Fachjury ein, die Haltungsnoten vergibt. Das würde zumindest den Scherzfaktor erhöhen.