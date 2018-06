Facebook

Heute ist der Tag des Mitgefühls. An Anlässen bestünde kein Mangel. Aber die volle Ladung der Anteilnahme geht an jene mysteriösen Spione, die neuerdings arbeitslos sind. Die Rede ist von den Liplsern. Hoppla, da ist ein Fehler passiert. Dieser Text kann ja nicht sprechen. Gemeint sind also die Lippenleser, die angeblich alles enttarnten, was beim gegnerischen Team geraunt und gewispert wurde. Das listige Lauschen klappt nicht mehr.

Mittlerweile nuscheln und tuscheln speziell die Trainer alles in ihre vorgehaltene Hand. Das sieht recht komisch aus, weil es den Anschein hat, sie würden in ihre eigene, offene Handfläche reden. Gut möglich, dass da, laienhaft beurteilt, ein Wortkatapult im Einsatz ist, dass jede Silbe direkt ins Ohr des Gesprächspartners pfeffert. Der säuselt dann seine Antwort in seine Handfläche und, Rätsel der Kommunikationstechnik, flugs fegen die Worte retour. Da wäre also statt des Lippenlesers ein Ohrologe gefragt.

Ein anderer, billiger Bluff ist wieder groß in Mode. Das Überreichen von Notizzetteln an Spieler auf dem Rasen. Was immer da draufsteht („Gib dem Tormann sofort die Hausschuhe zurück!“ oder „Triffst du den Ball heute noch privat?“), es soll dem Gegner weiche Knie bescheren. Schade, dass die Spieler beim Lesen der Eilpost nicht mitmurmeln. Dann hätten die Liplser doch wieder einigen Lesestoff.

