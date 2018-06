Facebook

Das Wichtigste ist der Mensch!“ Das klingt unangenehm nach Bankwerbung, ist aber die Begründung des mexikanischen Trainers Juan Carlos Osorio, warum er seinem Strategen Hector Herrera erlaubt hat, aus dem dänischen Trainingslager unmittelbar vor dem WM-Auftakt gegen Deutschland kurz einmal nach Hause nach Mexiko zu fliegen, um den häuslichen Frieden mit seiner Ehefrau Shantal Mayo wiederherzustellen.

Die Vorgeschichte: Nach einer Orgie mit 30 Escort-Damen, mit denen neun Spieler der mexikanischen Nationalmannschaft ihr 1:0 gegen Schottland feierten, hat er mächtige Probleme mit seiner Ehefrau bekommen. Dazu muss man wissen, dass in Mexiko wie in jeder wahren Kulturnation das De-facto-Matriarchat herrscht: In Mexiko sind Ehebrüche noch Ehebrüche, Nudelwalker noch Nudelwalker, und wenn Senora Shantal Senor Hector inflagranti erwischt, dann spielt’s aber Guadalajara!

Offene Frage 1: Was soll an einem Testspiel gegen Schottland so erregend sein, dass man anschließend 30 Prostituierte braucht? (Waren die Schotten so schwach? Aber ich weiß schon: „Ich traue keinem nicht-sexuellen Gedanken“, kommentiert einer der ersten Chefanalytiker, Herr Freud aus Wien.)

Offene Frage 2: Was ist mit den übrigen acht Mexikanern? Haben die sich hinter ihren Sombreros verbarrikadiert? Natürlich hätte sich Hector beim Eherettungsgespräch auf Octavio Paz und dessen Analyse der mexikanischen Mentalität „Das Labyrinth der Einsamkeit“ berufen und sagen können: „Schau, Schatzi, der Mann entdeckt das Weibliche als Kind, in seiner Mutter oder seinen Schwestern, und von diesem Tage an identifiziert er Liebe mit Verbotenem. Unsere Erotik ist bedingt durch die Verwerflichkeit!“ Aber da er Octavio Paz nicht kennt, konnte er ihn auch nicht zitieren.

Es ist nicht so, wie du denkst“, erklärte Hector seiner geliebten Shantal stattdessen. „Es gehörte einfach zur Taktik! Die Dänen haben uns auf die Idee gebracht, die 1992 statt Vorbereitungstrainingslager Urlaub und Party gemacht haben, statt Muskelzerrung, Schweiß und Tränen Sea, Sun, Sex & Tequila – und die heillos qualitätsgesicherten deutschen Roboter am falschen Eisenfuß erwischt haben!“

Da gab Senora Herrera klein bei, entschuldigte sich für Misstrauen und Kleinmut und hielt ihrem geliebten Hector den geliebten Daumen. Und siehe: Es wirkte.