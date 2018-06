Facebook

Fußball ist in unserem Haus mit fortschreitenden Jahren Familiensache, ungeladenes, wildes Familientreffen im kleinsten Rahmen und Angelegenheit größter Wichtigkeit geworden. Es geht stets hoch her, wenn auch nicht jede Analyse tiefgründig ausfällt. Rund um jedes Spiel werden wir eine Anhäufung von Klischees, ein lautes Sammelsurium aus Fußballarchetypen, das für Freunde und Feinde schwer zu ertragen ist und sich bereits bei der obligaten Pizzabestellung in helle Aufregung auflöst.

Pünktlich zum Anpfiff schart sich die Mischpoche um den Fernseher. Mein Vater kehrt von der Schneckenjagd aus dem Garten heim, die Heckenschere noch in der Hand, während der Hund selbstbewusst vor dem Bildschirm Platz nimmt. Meine Mutter verweigert ein eigenes Bier, um dann das der anderen so lange zu kosten, bis es ausgetrunken ist, und für die Dauer des Spiels stets empathisch für ein Remis einzutreten, damit sich keines der beiden Teams kränken muss.

Solidarisch springt der Hund bei allen Toren auf und stellt sich erwartungsvoll in die Küche, als könne es bei so viel Freude nur um ihn gehen. Mein kleiner Bruder und seine noch kleinere, drei Monate alte Tochter tragen zueinanderpassende Trikots und brüllen mit der gleichen Intensität, um ihren berechtigten Unmut zu äußern, wenn das gefühlt Falsche passiert.

Ich verschreibe mich mit zusammengezogenen Augenbrauen den Livewetten und setze mit großer Ernsthaftigkeit lächerlich kleine Summen auf das Unwahrscheinliche. Meine Nichte drückt meine Daumen. Als Ausgleich zu all dem hektischen Familien-Gewusel üben sich die mitgehangenen und mitgefangenen Liebespartner in Bewegungslosigkeit und lethargischer Ruhe, aus der sie nicht zu bringen sind, und verspeisen liegend unbeeindruckt kiloweise Eis.

Wir stellen einander am Sofa die großen Fragen: warum da keiner steht, warum da keiner hingeht und ob man das gesehen hat. Die schlechtesten Antworten haben mit den Fragen im besten Fall nichts zu tun. Es wird wild gestritten und sich herzhaft empört, vor allem über meinen Vater, der aus Prinzip für den Gegner hält, oder die Bayern, auch wenn es sich um ein Länderspiel handelt und diese gar nicht teilnehmen. Jeder ist sein eigener Videobeweis und entscheidet im Zweifel gegen den Angeklagten. Eigenmächtige Analysen und winzige Tribunale werden gebildet, es wird auf- und abgesprungen, einander in die Arme oder auf den Hund gefallen.

Am Spielfeld lösen sich die Formationen mit dem letzten Pfiff, aber die Familienaufstellung bleibt in ihrem ureigenen Chaos auch nach Matchende bestehen, eine sichere Wette, und immer bereit fürs nächste Spiel.