Einer der Stars der kroatischen Nationalmannschaft, Ivan Rakitic, wurde in der Schweiz, in Rheinfelden, geboren und wuchs auch eidgenössisch, in Möhlin, auf, und spielte ab dem achten Lebensjahr bei den FC-Basel-Knirpsen. Die Heimat seiner Väter, seines Vaters, kannte er nur von den Weihnachtsbesuchen bei seinem Großvater. Als Ivan groß war, ging er nach Gelsenkirchen, Schalke, fußballarbeiten. Dort in Deutschland entschied sich der schweizerisch-kroatische Doppelstaatsbürger, für die Heimat seiner Eltern aufzulaufen. Und gleich danach flog Ivan nach Spanien, Sevilla, arbeitete beim FC, heiratete die Sevillana Raquel Mauri, zeugte zwei Töchter, wechselte den Arbeitsplatz (Barcelona) und hofft a) auf den spanischen Pass und b) auf einen Sohn, der dadurch eines Tages c) im spanischen Nationalteam spielen kann. All das hat dazu geführt, dass Ivan Rakitic nicht mehr weiß, wo er zu Hause ist. Er sagt im Interview: „Ich sehe mich vor allem als Schweizer. Vor der Heirat habe ich meiner andalusischen Frau die Schweiz gezeigt, das Krankenhaus von Rheinfelden, Basel, zuallererst das berühmte Joggeli, den St.-Jakobs-Park, meine Schule, das Steinli.“ Aber im nächsten Satz sagt er: „Es hat sich viel verändert. In Basel müsste ich fragen, wo man essen geht. Wenn ich heute (in Barcelona) sage, ich gehe nach Hause, dann spreche ich von Sevilla, wo ich so viel Glück hatte. Dort habe ich meine Frau kennengelernt, dort habe ich ein Haus und es ist für mich die schönste Stadt in Spanien. Außerdem ist alles sehr traditionell, alle sind sehr gläubig, die Familie ist enorm wichtig – wie in Südkroatien. Die Familie meiner Frau hat mich aufgenommen, als wären wir schon immer zusammen gewesen.“

Der wichtigste Mensch in Ivans Leben ist aber sein Papa. „Einfach Zeit mit ihm verbringen, das war das Schönste für mich. Ich wollte immer sein wie er: gleich groß, gleich stark schießen. Er ist total fußballverrückt. Ich darf das Leben leben, das er gerne gehabt hätte. Er hat bei sich daheim den NK Pajde gegründet, einen Fußballverein, als viertes Kind: meinen Bruder sozusagen.“

Mit Kroatien möchte Ivan Rakitic so weit wie möglich kommen. Oder mit der Schweiz. Oder mit Spanien. Oder was weiß ich. „Wo möchtest du einmal begraben werden, Ivan?“, habe ich ihn gefragt, hier an meinem Schreibtisch.

Noch hat er nicht

geantwortet.