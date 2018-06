Facebook

Links dominiert Moschus, rechts steht Amber völlig frei im Raum, in der Mitte gibt Kampfer ganz souverän den Ton an. Eigentlich ist es schon schade, dass es noch kein Geruchs-TV gibt. Es würde für eine reizvolle WM-Duftnote im Wohnzimmer sorgen. Denn etliche Stars haben ja längst erkannt, dass sich auch mit Kosmetika viel Kohle scheffeln lässt. Sergio Ramos wirbt, eher überraschend, nicht für ein Produkt aus dem Hause Holzhacker. Er sprüht sich ein spezielles Intensiv-Deo in die Achselhöhlen, um nicht nur Ball und Gegner, sondern auch lästige Gerüche zu stoppen.

Cristiano Ronaldo hat ja schon vor Jahren eine eigene Parfümserie kreiert. Er steht im Ruf, bei jedem Spiel unter einer Duftwolke zu verschwinden. Früher warb er für Motoröl. Das hätte, dick im Gesicht aufgetragen, gewiss auch Reize. Ein übler Geselle aber war Frankreichs Abwehr-Legende Thuram. Er rieb sich seinen ganzen Körper mit Knoblauch ein. Eine echt

fiese Abschreckungswaffe.

Für ein neues Geruchserlebnis sorgte Wolgograd. Das Match England gegen Tunesien war geprägt durch eine wüste Insekten-Invasion im Stadion. Die Spieler sprühten sich dosenweise mit allem ein, was nach Mückenspray aussah. Ein Hauch von Gelsenkirchen machte sich breit. Aber seither muckt die Nase beim Gedanken an Geruchs-Fernsehen doch ein wenig auf.

