Viel Forschung und Recherche sind nötig, liebe Leserinnen & Leser, bis ich aus der Fülle des gesammelten Materials das Porträt eines WM-Helden destillieren kann. Ich werde dabei immer wieder mit unfassbar schlechtem Deutsch konfrontiert, das Sie, lL&L, gar nie zu Gesicht bekommen, weil ich es Ihnen gesäubert, verbessert, veredelt und sublimiert serviere. Aber damit Sie wenigstens einmal mitbekommen, durch welche Hölle ich dabei täglich wate, zitiere ich heute ausnahmsweise Originalmaterial über Uruguays Stürmer Edinson Cavani: „Der Scharfschütze E. C. liebt die Jagd als Hobby. Er hat sich mit seinem Vater mehrmals auf eine Schießreise begeben. Seine Jagd auf Wild- und Buschschweine findet normalerweise in den toten Stunden der Nacht in den Wäldern nördlich von Uruguay statt. Mit dem 243-Kalibergewehr töten Vater und Sohn auch Eber, Hasen und anscheinend geschützte Kreaturen.“

Vater Luis: „Edi wird niemals aufhören, im Wald zu jagen! Wie beim Angeln sagt er immer, dass es ihn beruhigt. Wir lieben es, unsere neuesten Kills auf Stöcken zu packen. Edinson liebt Schweinköpfe.“

"C. war schon immer verliebt in seine Jugendliebe Maria Soledad Cabris Jarrus. Beide heirateten und wurden mit zwei Söhnen gesegnet. Sein zweiter Sohn im Gegensatz zu Bautista ist sehr lieb von seinem Vater. E. C. hat eine starke Beziehung zu seinen Söhnen. Er liebt es, seine Jungs zu jeder Siegesfeier mitzunehmen. Eine schockierende Nachricht kam in 2014, als C. ankündigte, dass er und seine Frau sich scheiden lassen sollten, nachdem die beiden im Jahr zuvor eine Spaltung erlitten hatten. Ihre Ehe dauerte nur zwei Jahre.“

„E. C. zog weiter und formalisierte eine frische Beziehung mit der schönen Jocelyn Burgardt. Sie ist eine Mediensensation und ein atemberaubendes Model und Samba-Tänzer aus Artiga, Uruguay. Sie hat einen Abschluss in Kulturmanagement. Leider gibt es nicht viele Informationen über diese großartige Kreatur. Wir graben immer noch.“

„Edinson ist ein ergebener evangelischer Christ. Im Bild unten wurde Edi mit einem Mitglied de Trainerstabes betet.“

So, liebe Leserinnen & Leser: Freuen Sie sich jetzt schon auf mein schönes Deutsch von morgen.