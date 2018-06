Facebook

Ägyptens 45-jähriger Torhüter Essam El-Hadary wartet sehnsüchtig darauf, heute gegen Russland spielen zu dürfen und damit zum ältesten Spieler zu werden, der je bei einer WM gespielt hat. Sein Sportgreisenalter hat ihm verschiedene Kosenamen eingetragen, nicht nur „Gigi Buffon Afrikas“, sondern auch „Pharao“, „Mumie“ oder „Tutanchamun“. Das ist, wie alle Ägyptologen wissen, eigentlich Mumpitz, denn Tutanchamun ist zwar schon sehr lange, nämlich 3340 Jahre tot, hat aber nur sehr kurz gelebt, nämlich 18 bis 20 Jahre, wie eine postume Computertomografie 2005 ergab, als El-Hadary auch schon ägyptischer Nationaltormann und immerhin 32 Jahre – viel älter als Tutanchamun – war. Beim CT des Tutanchamun wurde (neben miserablen Zähnen) als Todesursache ein bislang unentdeckter Oberschenkelbruch des linken Beins festgestellt – eine Sportverletzung …

Damals hörte El-Hadary auf den Spitznamen „High Dam“, denn er hielt sein Tor angeblich so sicher wie der größte Nilstaudamm des Landes, High Dam, die Ländereien dahinter. Sei’s drum: Die entscheidenden Szenen eines Menschen spielen sich bekanntlich immer in der frühen Kindheit ab, und das ist bei ägyptischen Fußballtormännern nicht anders: Der kleine Essam wuchs in einem Dorf im Norden Ägyptens auf.

Kafr al-Battikh heißt es, zu Deutsch: „Wassermelone“. Sein Vater arbeitete als Landwirt, passenderweise hatte er sich auf den Anbau von Wassermelonen spezialisiert. Und Essam durfte bei der Auslieferung helfen – oder musste es. Er stand dann immer auf dem Lieferwagen, sein Vater warf ihm die Wassermelonen zu, er fing und sortierte sie: Ohne es zu wissen, gründete Essams Vater die erste (und erfolgreichste) ägyptische Tormannschule.

Das unvergleichliche Tormanntraining führte dazu, dass Essam

El-Hadary vor 22 Jahren in der ägyptischen Nationalmannschaft debütierte und seitdem vier Siege im Afrika-Cup feierte. Drei Mal wurde er dabei zum besten Keeper des Turniers gewählt. Bejubelt hat er all die Triumphe gleich: El-Hadary kletterte nach Schlusspfiff auf die Querlatte und aß eine Wassermelone. Eine Hommage an seine Heimat. Ich glaube, eine auf der Querlatte hockende, Wassermelone schmatzende Mumie: Das wäre DIE Szene der WM!