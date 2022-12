Ab heute herrscht bei der WM eine kurze Ruhepause. Ein guter Anlass, den Ballkünstlern einmal nicht auf die Beine zu blicken, sondern auf das, was sie ganz oben herumtragen, also auf die Haartracht. Völlig frei von Häme und unter der Wahrung der Sperrlinie, denn es ist jedem unbenommen, wie schnittig er herumläuft. Aber generell sind diese Fußball-Großballbewerbe ein beliebter, sogar wichtiger Anlass, neue, oft sehr extravagante Haarmoden zur Schau zu stellen. Denn ganz frei von Eitelkeit sind so manche Spieler nicht.