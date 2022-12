Neymar da Silva Santos Júnior ist wieder einsatzbereit, ein Aufatmen geht durch die Fußballwelt. Aber nein, so einfach spielt es sich nicht. Nicht in Katar und vor allem nicht in Brasilien. Dort gibt für sehr viele Menschen jetzt eher der Stoßseufzer den Ton an, denn der bekannteste Profi der "Seleção" ist das Abbild eines gespaltenen Landes. Im Präsidentschafts-Wahlkampf unterstützte Neymar offen den scheidenden Amtsinhaber Jair Bolsonaro, den rechtsextremen Antidemokraten.