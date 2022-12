Für die Brasilianer Gabriel Jesus und Alex Telles ist die Fußball-WM in Katar laut einem Medienbericht vorzeitig beendet. Der Angreifer vom FC Arsenal und der Außenverteidiger vom FC Sevilla haben sich beim 0:1 gegen Kamerun jeweils am rechten Knie verletzt. Für beide sei die WM in Katar nach Untersuchungen am Samstag gelaufen, berichtete das Internetportal "Globo". Der 25-jährige Gabriel Jesus sei nicht schwer verletzt und würde maximal einen Monat ausfallen.

Bei Alex Telles (29) sei die Sache ernster und könne noch eine Operation nach sich ziehen. Beide waren beim abschließenden Vorrundenspiel gegen Kamerun vorzeitig ausgewechselt worden.

Die erwartete Rückkehr von Fußball-Superstar Neymar in den Kader für das Achtelfinale ist weiter offen. "Wir haben noch 72 Stunden Zeit, wir haben noch die Chance. Lasst uns abwarten und schauen", sagte Teamarzt Rodrigo Lasmar am späten Freitagabend nach der 0:1-Niederlage im abschließenden Vorrundenspiel gegen Kamerun.

"Sie haben noch nicht mit dem Ball begonnen. Das wird hoffentlich morgen passieren", meinte er mit Blick auf den ebenfalls verletzten Linksverteidiger Alex Sandro. Die Brasilianer starten am Montag (20.00 Uhr MEZ) gegen Südkorea in die K.o.-Phase des Turniers.