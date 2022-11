Und plötzlich droht Dänemark mit dem Austritt aus der FIFA. "Das ist keine Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben. Unsere Position ist schon seit Langem klar. Wir haben das im Norden schon seit August diskutiert", sagt Jesper Möller, Präsident des dänischen Fußballverbandes (DBU). Die Affäre um das Verbot der "One-Love"-Kapitänsbinden, das sieben europäische Nationen bei dieser Fußball-WM in Katar betroffen hat, war nur eine weitere Episode im Kampf des dänischen Verbandes gegen die FIFA. "Ich habe noch einmal darüber nachgedacht. Ich kann mir vorstellen, dass es Herausforderungen geben könnte, wenn Dänemark von sich aus geht. Ich muss über die Frage nachdenken, wie das Vertrauen in die FIFA wiederhergestellt werden kann. Wir müssen auswerten, was passiert ist, und dann müssen wir eine Strategie entwickeln. Auch mit unseren nordischen Kollegen", wird Möller in "The Athletic" zitiert.