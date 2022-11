Der 2:1-Sieg von Saudi-Arabien gegen Argentinien im Auftaktspiel der Gruppe C war nicht nur die größte Sensation dieser Endrunde, sondern reiht sich auch nahtlos in die größten Blamagen der WM-Geschichte ein. In der Vergangenheit erwischte es schon viele große Nationen.

WM 1950: USA – England 1:0

Wäre dieses Ergebnis im Jahr 2022 wohl keine große Sensation, sondern nur eine Überraschung, sah das Mitte des letzten Jahrhunderts noch ganz anders aus. England war beim Turnier 1950 der große Favorit auf den Titel und traf auf ein US-Nationalteam mit Halbprofis und Amateuren. Niemand rechnete mit einem Ausrutscher der "Three Lions". Der Student Joe Gaetjens machte den Briten mit seinem Treffer beim 1:0-Sieg einen Strich durch die Rechnung.

WM 1966: Italien – Nordkorea 0:1

Als zweifacher Weltmeister zählte Italien logischerweise 1966 zum Kreis der Favoriten und in der Gruppenphase lief auch alles nach Plan. Im letzten Gruppenspiel hätte den Südeuropäern ein Remis gegen den Außenseiter Nordkorea gereicht, um aufzusteigen. Geworden ist es am Ende eine bittere 0:1-Niederlage und das Ausscheiden in der Vorrunde. Zahnarzt Pak Doo-ik traf für die Asiaten.

WM 1982: Spanien – Nordirland 0:1

Mit den eigenen Fans im Rücken ging Gastgeber Spanien ungeschlagen in das Duell mit Nordirland. Der Außenseiter musste dabei unbedingt noch gewinnen, um eine Chance auf den Aufstieg zu haben. Mit Kampf und Herzblut gelang das den Nordiren auch. Der 1:0-Sieg zählte zu den größten Sensationssiegen des vergangenen Jahrhunderts. Gerry Armstrong entschied das Spiel für den Außenseiter.

WM 1990: Argentinien – Kamerun 0:1

Bereits vor 32 Jahren gelang den Argentiniern das "Kunststück", gegen einen krassen Außenseiter zu verlieren. Bei der Endrunde 1990 wollten Diego Maradona und Co. den Titel verteidigen, kassierten im Auftaktspiel aber eine blamable Niederlage. Gegen Kamerun setzte es ein 0:1. Dennoch spielten die Südamerikaner in Folge noch groß auf und kamen ins Finale, das gegen Deutschland jedoch verloren ging.

WM 2002: Frankreich – Senegal 0:1

Ebenfalls als Titelverteidiger blamierte sich Frankreich bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea. Gegen den Senegal erwischte die französische Star-Truppe einen katastrophalen Start in das Turnier. Nach dem 0:1 konnte sich Frankreich auch nicht mehr steigern und schied schließlich bereits nach der Gruppenphase aus.

WM 2010: Slowakei – Italien 3:2

Auch in diesem Fall erwischte es einen amtierenden Weltmeister. Gegen die Slowakei hatten die Italiener am letzten Gruppenspieltag alles in der eigenen Hand, unter den passenden Umständen hätte sogar ein Remis gereicht. Es kam jedoch ganz anders und in einer völlig verrückten Partie siegten die Slowaken am Ende sogar verdient mit 3:2.

WM 2018: Deutschland – Südkorea 0:2

Auch den amtierenden Weltmeister erwischte es beim Turnier 2018 bereits in der Gruppenphase. Deutschland schied bereits in der Vorrunde aus. Dafür verantwortlich war auch eine blamable Vorstellung bei der 0:2-Niederlage gegen Südkorea. Die Deutschen dominierten zwar, wurden aber nie so wirklich gefährlich. Auf der anderen Seite entschieden die Asiaten die Partie mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit.