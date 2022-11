Die deutsche WM-Elf startet – abgesehen vom Theater um das nun abgesagte Tragen der "One Love"-Kapitänsschleife – mit einem weiteren Tiefschlag ins WM-Turnier. Zum Auftakt gegen Japan am Mittwoch (14 Uhr) fehlt nämlich Leroy Sane. Der Bayern-Spieler muss wegen Problemen am rechten Knie passen, wie der DFB mitteilte.

Sane galt auf dem Flügel als gesetzt, überzeugte zuletzt in der Bundesliga als Vollstrecker und Vorbereiter und galt beim deutschen Bundestrainer Hansi Flick als Bank im "Bayern-Block". Offen ist, ob Sane schon im zweiten WM-Spiel wieder einsatzbereit sein wird. Möglicher Ersatz: Routinier Thomas Müller.