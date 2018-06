Facebook

Carillo brachte seine Farben in Führung und baute somit den Grundstein für den Achtungssieg. © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Sputnik)

Hand in Hand sind Frankreich und Dänemark ins Achtelfinale der Fußball-WM spaziert. Die fast logische Konsequenz einer Partie mit Testspielcharakter: Im 37. Spiel der Endrunde gab es das erste 0:0. Frankreichs schon zuvor für die K.o.-Phase qualifizierte B-Elf schonte seine Kräfte, auch die Dänen ließen - begünstigt von der Entwicklung im Parallelspiel - den Nachdruck vermissen.

Frankreich-Coach Didier Deschamps, der mit seinem 79. Spiel als "Les Bleus"-Coach den bisherigen Rekordhalter Raymond Domenech einholte, nützte die Gelegenheit im Luschniki-Stadion, um kräftig zu rotieren. Im Vergleich zum jüngsten 1:0 über Peru stellte er auf sechs Positionen um, verzichtete u.a. auf Tormann Hugo Lloris, Goalgetter Kylian Mbappe und Starspieler Paul Pogba.

Die Anfangsminuten samt zweier durchaus gefährlicher Offensivaktionen mit Dänen-Stürmer Martin Braithwaite im Zentrum sollten ein Highlight bleiben. Danach regierten Vorsicht und noble Zurückhaltung. Die Dänen verbarrikadierten ihren Strafraum, ein Konterspiel war nur in Ansätzen zu sehen. Nur einmal sorgte Christian Eriksen für Gefahr, scheiterte am herauslaufenden Goalie Steve Mandanda und dessen Kollegen Lucas Hernandez (30.).

ALLE DATEN ZUM SPIEL: DÄNEMARK - FRANKREICH (0:0): Torschüsse: 1 bzw. 4

Schüsse: 3 bzw. 10

Fouls: 10 bzw. 10

Eckbälle: 4 bzw. 2

Abseits: 1 bzw. 1

Ballbesitz: 38 bzw. 62 (in Prozent)

Pässe: 306 bzw. 668

Passgenauigkeit: 72 bzw. 87 (in Prozent)

Zurückgelegte Distanz: 106 km bzw. 104 km ~

Die Einwechslung des Wunderknabens Kylian Mbappe brachte kurz vor Schluss zwar nochmal etwas Spannung in die Partie – auf sich allein gestellt konnte der 19-Jährige jedoch keine Berge versetzen. Auf außergewöhnliche Spielaktionen vom dänischen Leistungsträger Eriksen warteten die Fans in Moskau ebenfalls vergeblich. Nach der Punkteteilung steigt Frankreich mit 7 Zählern als Gruppensieger ins Achtelfinale auf – Dänemark rangiert schlußendlich auf Platz zwei.

Peru mit Achtungssieg

Australien muss nach der Gruppenphase die Heimreise von der Fußball-WM in Russland antreten. Die "Socceroos" vergaben am Dienstag in Sotschi mit einer 0:2-(0:1)-Niederlage gegen Peru die kleine Chance auf den Einzug in das Achtelfinale. Neben einem Sieg wäre ohnehin auch ein französischer Sieg im Parallelspiel der Gruppe C gegen Dänemark (0:0) nötig gewesen.

ALLE STATISTIKEN ZUM SPIEL AUSTRALIEN - PERU (0:2) Torschüsse: 2 bzw. 3

Schüsse: 9 bzw. 4

Fouls: 13 bzw. 12

Eckbälle: 8 bzw. 3

Abseits: 3 bzw. 1

Ballbesitz: 53 bzw. 47 (in Prozent)

Pässe: 555 bzw. 418

Passgenauigkeit: 86 bzw. 81 (in Prozent)

Zurückgelegte Distanz: 105 km bzw. 100 km ~

Peru verabschiedete sich beim WM-Comeback nach 36 Jahren als dritter in der Gruppe C hingegen mit Anstand. Für "La Blanquirroja" trafen(18.) und Kapitän(50.).

In der Folge bemühten sich die Australier zwar um einen würdevollen Abschied, mehr als bestenfalls Halbchancen schauten jedoch nicht mehr heraus. Aus Pool C steigen somit Frankreich als Gruppensieger (7 Punkte) und Dänemark (5) auf. Peru (3) zog durch den ersten WM-Sieg seit 1978 noch an Australien (1) vorbei.