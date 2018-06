Weil das Bier bei der WM in Russland knapp wird, eilt der österreichische Bier-Hersteller Egger zur Hilfe.

© APA/AFP/FRANCISCO LEONG

Die Fußball-Fans bei der WM in Russland sind durstiger als angenommen. So kommt es jetzt gar zu einem Bier-Engpass, unter anderem in Moskau.

Die Hilfe kommt aus Österreich: Die Privatbrauerei Egger aus St. Pölten verspricht zu helfen. Montag fuhren die ersten 20 LKW-Züge nach Russland ab. "Wir liefern 840.000 Dosen oder umgerechnet 420.000 Liter Bier", sagt Bernhard Prosser von "Egger" in der NÖN. "Das ist der der Anfang, wir werden in Zukunft noch sehr viel mehr Bier nach Russland liefern." Die Ware geht an den russischen Handel, von dort kommt es zu den Endkunden.