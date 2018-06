Romelu Lukaku ist in Form, daran gibt es keinen Zweifel. Der Stürmer der Belgier erzielte bereits vier Tore in Russland - das ist bereits ein Rekord.

Romelu Lukaku © APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

Belgiens Stürmer Romelu Lukaku ist rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in Topform: Zwei Tore gegen Panama, zwei Tore gegen Tunesien. Mit vier Treffern führt er gemeinsam mit Cristiano Ronaldo die Torschützenliste an.

Die Statistik des Belgiers liest sich überragend, 25 Jahre und 41 Tage alt ist der Stürmer von Manchester United und hat für das Nationalteam in 71 Partien bereits 40 Mal getroffen. Die Anzahl der Einsätze ist in diesem Alter mit jener von Cristiano Ronaldo, Messi und auch Wayne Rooney vergleichen, die Torquote spricht aber klar für den bulligen Belgier. Während Ronaldo 22 Tore in 69 Einsätzen, Messi 26 Tore in 70 Spielen und Rooney 26 Tore in 68 Spielen erzielte hält Lukaku bereits bei 40 Nationalteamvolltreffern.

Weitere Lukaku-Rekorde

Aber auch eine Leistung von Maradona stellte Lukaku ein. Der Argentinier war der letzte Spieler der bei zwei aufeinanderfolgenden Spielen jeweils doppelt traf. 1986 traf er gegen Belgien und England doppelt - Argentinien wurde damals Weltmeister.

Lukaku ist übrigens der erste Belgier, der bei einem Großereignis vier Tore erzielt - und das bereits nach zwei Spielen. Zwei weitere folgen noch, zumindest.