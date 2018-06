Facebook

Rebic und Messi © APA/AFP/MARTIN BERNETTI

Der kroatische Fußball-Nationalspieler Ante Rebic hat nach dem 3:0-Sieg gegen Argentinien auf den Leiberltausch mit Superstar Lionel Messi verzichtet. Der Frankfurt-Profi begründete dies damit, dass er sich über das mangelnde Fairplay des Vize-Weltmeisters geärgert habe.

"Ganz ehrlich, ich habe vorher geplant, das Shirt von Messi zu besorgen. Für einen guten Freund, der ein großer Bewunderer von ihm ist. Aber die Argentinier haben einen solch schlechten Eindruck hinterlassen, dass ich das Trikot nicht mehr haben wollte", sagte Rebic und betonte: "Man muss auch verlieren können und am Ende des Spiels dem Sieger gratulieren können."

Im Streit um illegale Fußball-Übertragungen eines Piratensenders legt sich Saudi-Arabien mit der UEFA an. Die Europäische Fußball-Union habe die "unbegründete Behauptung" erhoben, dass der Kanal "beoutQ" seinen Sitz in Saudi-Arabien habe, teilte das saudische Informationsministerium am Samstag mit. Dabei handle es sich jedoch um "unverantwortliche Anschuldigungen". Der Piratensender überträgt derzeit Medienberichten zufolge sämtliche Spiele der Endrunde in Russland, obwohl er keine Rechte besitzt.

In der Nacht vor dem zweiten Gruppenspiel der mexikanischen Nationalmannschaft am Samstag in Rostow am Don gegen Südkorea versammelten sich rund 200 Männer, Frauen und Kinder vor dem Teamhotel, um ihrem Team viel Glück zu wünschen. Die Spieler traten zu den Fans nach draußen, Altstar Rafael Marquez bedankte sich stellvertretend für die Mannschaft. Unter lauten Zustimmungsrufen und Applaus bat der 39-jährige Defensivspieler die Anhänger dann, der Mannschaft die Nachtruhe zu ermöglichen. Ebenfalls mit Applaus verabschiedeten sich die Spieler von den Fans.