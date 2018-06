Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Krankl vor Deutschlands Torhüter Sepp Maier © dpa

Da hat er sich gefreut, der Hans. Er hat angeläutet, fernmündlich, und bei den Kollegen hat es geklingelt. Da war doch was. Ach ja, Cordoba. Kein Mensch kann sagen, er habe es nicht gewusst, was alle Welt weiß. Oder zumindest Mitteleuropa, oder wenigstens Österreich. Also, der Hans Krankl hat sie alle angerufen, die Mitstreiter der 1978er-Generation, die so etwas wie eine Dauer-Fußball-Revolution im rot-weiß-roten Staatsgebiet ausgelöst haben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.