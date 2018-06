Facebook

© APA/AFP/YURI CORTEZ

Nach seinem Dreierpack gegen Spanien sorgte eine Jubelgeste von Cristiano Ronaldo für Aufsehen.

Jetzt klärt der Superstar auf. "Wir waren vor dem Spiel in der Sauna und ich begann, mich zu rasieren. Ich habe den Bart stehen lassen und sagte: Wenn ich morgen (gegen Spanien, Anmerkung) treffe, lasse ich ihn bis zum Ende des Turniers stehen. Und es hat mir jetzt (Sieg gegen Marokko, Anm.) noch einmal Glück gebracht. Deshalb bleibt der Bart jetzt."

Bis zur Aufklärung Ronaldos dachte wohl jeder daran, dass Ronaldo an eine Ziege anspielte. Auf englisch heißt Ziege nämlich "Goat". Im Sport sind die Buchstaben auch eine Aneinanderreihung von "Greatest of all Time", also "Größter aller Zeiten".