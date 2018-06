Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prost! © APA/AFP/VASILY MAXIMOV

Das klingt nach einer echten Krise! Die Lokal-Besitzer in Moskau haben wohl nicht mit dem Bier-Durst der ausländischen Fans während der WM gerechnet. In den ersten Tagen der Fußball-Party in Russlands Hauptstadt vermeldeten die Kellner zahlreiche Bars immer wieder: "Bier ist ausverkauft." Wer nicht auf Wodka umsatteln will, hat so gesehen ein ernsthaftes Problem.

Moskau wird dieser Tage von Fans aus allen Ländern regelrecht überrannt. Die hohen Temperaturen sorgen zudem dafür, dass das Leben in den Straßen Moskaus bis in die frühen Morgenstunden pulsiert. Die Kneipen und Fußgängerzonen sind komplett überfüllt - nicht nur bei den russischen Spielen. Russland liegt beim Alkoholkonsum pro Jahr und Bürger weltweit auf dem 14. Platz. Bei der reinen Bier-Statistik reicht es aber "nur" zum 32. Rang.

Feierlaune in Moskau Foto © APA/AFP/VASILY MAXIMOV

Auslöser dafür seien zu hohe Steuern hoch und eine zu geringe Kaufkraft der Konsumenten. Schuld ist aber auch das Jahr 2011: Erst damals wurde Bier in Russland als Alkohol eingestuft. Seitdem ist der Verkauf nachts verboten. Zudem gibt es den Gerstensaft nicht mehr an Kiosken und in großen Mengen zu kaufen.