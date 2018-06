Carl Ikeme verpasst wegen Leukämie die Weltmeisterschaft in Russland. Der Torhüter Nigerias leidet schon seit einem Jahr an der Krankheit. Island sendet ihm Grüße.

© APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Wegen einer Blutkrebs-Erkrankung nimmt Nigerias Carl Ikeme (32) nicht an der Weltmeisterschaft in Russland teil. Der Torhüter wäre die Nummer eins Nigerias gewesen. Vor dem Spiel zwischen Island und Nigeria schickten die Isländer nun Genesungswünsche an den Torhüter der Wolverhampton Wanderers.

Die Isländer machten ein Mannschaftsfoto auf dem sie ein Trikot des Nationalteams mit der Rückennummer 1 und dem Namen des erkrankten Torhüters präsentierten. "All of us in footballiceland are with you Carl Ikeme" schrieben die Isländer darunter.

Der nigerianische Verband dankte umgehend mit einem Retweet.