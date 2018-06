Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Uruguay gegen Ägypten blieben viele Plätze leer © (c) AP (Vadim Ghirda)

Grund für die vielen freien Plätze beim Spiel von Uruguay gegen Ägypten war keine Panne, sondern sind durch sogenannte "No Shows" zustande gekommen, teilte der Fußball-Weltverband am Samstag nach einer Untersuchung auf Anfrage mit. "Es gab keine Probleme mit den Ticketabläufen der FIFA."

Bei einer Kapazität von 33.061 Zuschauern waren am Freitag lediglich 27.015 Besucher in der Jekaterinburg-Arena. Laut FIFA waren jedoch 32.278 Karten abgesetzt worden. "Das sind zwei Mannschaften, die für viele russische Fans eher uninteressant sind", begründete Wjatscheslaw Koloskow, Ehrenvorsitzender des Russischen Fußballverbands RFS, den mäßigen Besuch. "Von daher finde ich 27.000 keine schlechte Zuschauerzahl."

Der Sportminister des Gebiets Swerdlowsk, Leonid Rapoport, sagte, dass halbleere Tribünen "einfach unschön" seien. "Natürlich wollen wir nicht, dass sich die Situation in anderen Spielen wiederholt." Die FIFA habe bezüglich der Organisation aber keine Fragen gehabt. Als nächste Partie steht in Jekaterinburg am Donnerstag die Begegnung zwischen Frankreich und Peru an.