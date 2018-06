Ex-Salzburg-Kicker Sadio Mané"Ich will Titel gewinnen!"

Facebook

Sadio Mané will mit Senegal bei der WM überraschen © (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Auch wenn der Abschied aus Salzburg nicht ganz reibungslos verlief – für Sadio Mané ist die Mozartstadt zur zweiten Heimat geworden. Zum Start der WM nahm sich der 26-jährige Liverpool-Star Zeit für ein Gespräch – über die Erfolge von Red Bull Salzburg, das Team aus Senegal, die WM-Chancen und das verlorene Champions-League-Finale.



Sie haben mit Senegal das letzte Testspiel gegen Südkorea 2:0 gewonnen. In vier Tagen wartet das erste WM-Spiel gegen Polen. Ist Ihr Team bereit für die WM?

Sadio Mané: Natürlich. Die ganze Mannschaft ist top motiviert und wir haben alle ein gutes Gefühl.



Die Gruppe G mit Polen, Kolumbien, Japan und Ihrer Mannschaft scheint sehr ausgeglichen zu sein. Wie stehen Ihre Chancen?

Für mich ist es eine starke Gruppe mit schweren Gegnern. Aber wir haben alle Chancen, um uns für das Achtelfinale zu qualifizieren. Wir wollen unser Land stolz machen und werden dafür alles geben.



Sie sind absoluter Superstar in Senegals Team. Stehen Sie da besonders unter Druck?

Nein, nein. Ich fühle keinen Druck. Ehrlich gesagt: Ich bin sehr froh, zusammen mit meiner Mannschaft dieses Turnier spielen zu können. Ich sehe mich auch nicht als Superstar, sondern als Teil eines Teams, das bei der Weltmeisterschaft viel erreichen will.



Und welches Land holt sich am Ende den WM-Titel?

Es ist sehr schwer zu sagen. Aus meiner Sicht zählen Brasilien, Deutschland, Spanien und Frankreich zu den Topfavoriten. Man wird aber erst nach den Gruppenspielen sehen, welche Mannschaften wirklich gut in Form sind.



Afrikanische Teams werden vor Weltmeisterschaften häufig stark eingeschätzt. Warum werden diese Erwartungen beim Turnier in den meisten Fällen nicht erfüllt?

In den entscheidenden Momenten fehlte bisher teilweise das Glück – oder die Gegner waren einfach zu stark.