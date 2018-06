Sechs Mal in Folge ist Mexiko im WM-Achtelfinale ausgeschieden, in Russland soll damit Schluss sein. Das Team ist seit der Endrunde 2014 gereift.

Guillermo Ochoa (links) hütet wieder Mexikos Tor © AP

Mexikos Fußball-Nationalteam hat sich seit der WM 2014 weiterentwickelt. Damals war "El Tri" als Underdog im Achtelfinale unglücklich an den Niederlanden gescheitert. Die Schlüsselspieler sind vier Jahre später weitgehend dieselben. Deshalb träumt man in Mexiko trotz schwieriger Auslosung davon, endlich den Fluch der ersten K.o.-Runde hinter sich zu lassen.

Sechsmal in Serie sind die Mexikaner seit 1994 im WM-Achtelfinale ausgeschieden. In Russland kann Teamchef Juan Carlos Osorio auf ein Team voller Routiniers bauen. Einige davon haben längst in Europa Fuß gefasst. Stürmerstar "Chicharito" Hernandez ist mittlerweile Clubkollege von Marko Arnautovic bei West Ham - und mit 49 Treffern in 100 Länderspielen Rekordtorschütze seines Landes.

Klubkarriere beendet, dennoch dabei: Rafael Marquez

Ein neuer Hoffnungsträger ist Flügelspieler Hirving Lozano (22) von PSV Eindhoven. Im Mittelfeld zieht Kapitän Andres Guardado (Betis Sevilla) die Fäden, Torhüter Guillermo Ochoa (Standard Lüttich) sorgte bereits 2014 in Brasilien mit seinen Paraden für Aufsehen. Und dann wäre da noch Rafael Marquez. "El Kaiser" nennen sie den früheren Barcelona-Verteidiger. Der 39-Jährige hat seine Clubkarriere bereits beendet, steht aber vor seiner fünften WM-Teilnahme.

Steckbrief Hauptstadt: Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt Einwohner: 127,540 Mio.

127,540 Mio. Verband: Federation Mexicana de Futbol Asociacion (FEMEXFUT), gegründet 1927

Federation Mexicana de Futbol Asociacion (FEMEXFUT), gegründet 1927 Teamchef: Juan Carlos Osorio (COL/seit Oktober 2015)

Juan Carlos Osorio (COL/seit Oktober 2015) Bekannteste Spieler: Chicharito (West Ham), Hector Herrera (FC Porto), Andres Guardado (Betis Sevilla), Guillermo Ochoa (Standard Lüttich), Rafael Marquez (Atlas Guadalajara)

Chicharito (West Ham), Hector Herrera (FC Porto), Andres Guardado (Betis Sevilla), Guillermo Ochoa (Standard Lüttich), Rafael Marquez (Atlas Guadalajara) FIFA-Weltrangliste: 15. (Stand 17. Mai)

15. (Stand 17. Mai) Dressen: Grün-Weiß-Rot

Grün-Weiß-Rot Weg zur WM: als Sieger der CONCACAF-Qualifikation qualifiziert

als Sieger der CONCACAF-Qualifikation qualifiziert WM-Teilnahmen (inkl. 2018): 16 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

(inkl. 2018): 16 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) Größte Erfolge: Olympiasieger 2012, WM-Viertelfinale 1970 und 1986, Zweifacher Finalist Copa America (1993, 2001),

Confederations-Cup-Sieger 1999

Osorio ist seit Oktober 2015 im Amt. Mit der Erwartungshaltung ist auch der Druck auf den Kolumbianer gestiegen. "Ins Semifinale einer WM zu kommen ist sehr schwer, aber ich denke, wir haben das Recht zu träumen", meinte der Teamchef. "Wir haben das Recht zu denken, dass das ein Ziel ist, das man erreichen kann." Bisher hatte es Mexiko nur bei den beiden Heim-Weltmeisterschaften 1970 und 1986 ins Viertelfinale geschafft. Weiter ging es noch nie.

Dem Ende des Achtelfinal-Traumas war man zwar bereits vor vier Jahren nahe. Gegen die Niederlande kam trotz langer Führung aufgrund eines umstrittenen Elfmeters, den Arjen Robben in der Nachspielzeit herausgeholt hatte, das Aus (1:2). Zum Auftakt geht es diesmal am 17. Juni gleich gegen Weltmeister Deutschland. Danach folgen Duelle mit Südkorea und Schweden, ehe im Achtelfinale ein Wiedersehen mit Brasilien möglich scheint.

Gegen die Brasilianer hatte Mexiko im Olympia-Finale 2012 in London den größten Erfolg der jüngeren Vergangenheit eingefahren. Durch die WM-Qualifikation in der Nord- und Mittelamerikazone ist die "Seleccion" geradezu spaziert. Für den Gruppensieger setzte es nur eine einzige Niederlage - im bereits bedeutungslosen Abschlussspiel in Honduras (2:3). Auch daher gilt in Mexiko: träumen erlaubt.