© GEPA pictures

Vor vier Jahren ist das brasilianische Fußball-Nationalteam beim 1:7 gegen Deutschland in seine schmerzhafteste Niederlage geschlittert. Getilgt werden soll die Schmach von Belo Horizonte durch ein erfolgreiches WM-Turnier in Russland. Große Hoffnungsträger sind der neue Teamchef Tite und Superstar Neymar: Nach einer fulminanten Qualifikation sollen sie den Traum vom sechsten Titel wahr machen.

2014 lastete die Bürde des Heimturniers letztlich zu schwer auf den Schultern der Zuckerhut-Zauberer. Ohne den verletzten Neymar erlebte die "Selecao" im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Deutschland das totale Desaster. Nach der Blamage im Estadio Mineirao, die als "Mineiraco" in den allgemeinen Sprachgebrauch einging, hat die mit fünf WM-Titeln erfolgreichste Fußballnation ausgiebig ihre Wunden geleckt. Irgendwann kehrte das Land aber höchst wirkungsvoll zur Tagesordnung zurück.

Im Sommer 2016 wurde Adenor Leonardo Bachi, dessen Rufname "Tite" auf eine Verwechselung in seiner Teenager-Zeit zurückgeht, Nachfolger des glücklosen Carlos Dunga. Fast in Rekordzeit verwirklichte er seine Vision der Nationalmannschaft, die mit Organisation und spielerischer Raffinesse gleichermaßen punktet. Auf Platz sechs der Quali-Tabelle hatte Dunga die Brasilianer übergeben, ungeschlagen stürmten sie unter Tite durch das Restprogramm und qualifizierten sich als erstes Team für Russland. Die 41 erzielten Treffer waren Bestwert, mit nur elf Gegentoren stellten Thiago Silva und Co. zudem die beste Abwehr Südamerikas.

In den 19 Spielen mit Tite gab es 15 Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage - im Juni 2017 in einem Test in Melbourne gegen den Erzrivalen Argentinien (0:1). Gemeinsam mit Deutschland sind die Brasilianer bei allen namhaften Wettanbietern der Topfavorit auf den Titel. Das jüngste Duell der zwei Supermächte gewann Brasilien am 27. März in Berlin mit 1:0 - eine kleine, aber noch relativ unbedeutende Revanche.

Tite hat sich binnen kurzer Zeit auf einen Stamm festgelegt und lässt selten rotieren. In der Auslage steht 222-Millionen-Euro-Mann Neymar, wenngleich die Abhängigkeit von ihm geringer ist als vor vier Jahren. Das ist aus Sicht der Brasilianer auch gut so, schließlich steht hinter der Form des Angreifers von Paris Saint-Germain noch ein kleines Fragezeichen. Nach seiner Fußverletzung hat Neymar erst kürzlich wieder ins Spielgeschehen eingreifen können.

Weitere Eckpfeiler sind Linksverteidiger Marcelo, Casemiro vor der Abwehr sowie Renato Augusto und Paulinho weiter vorne im Mittelfeld. Im Angriffszentrum setzt Tite auf Manchester Citys Gabriel Jesus. Ein herber Rückschlag ist der verletzungsbedingte Ausfall von Verteidiger Dani Alves nach einer Kreuzband-Operation.

Die Brasilianer sind in die unangenehme Gruppe E gelost. Gegen Costa Rica, Serbien und die Schweiz darf man sich keine Ausrutscher erlauben, sonst könnte der programmierte Rachefeldzug schon früh beendet sein. Los geht es für Brasilien am 17. Juni in Rostow gegen die Schweizer "Nati".