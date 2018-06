Der WM-Titel ist noch nicht in Besitz von Superstart Lionel Messi. Das will der Argentinier in Russland aber endlich ändern.

© APA/AFP/JUAN MABROMATA

Bei der Fußball-WM 2018 wird kaum ein Spieler so unter Druck stehen wie Lionel Messi. Dass der vielleicht beste Fußballer der Gegenwart Argentinien noch nicht zum ganz großen Triumph geführt hat, ist der einzige Makel in seiner sonst so bilderbuchartig verlaufenen Karriere. Vor vier Jahren unterlag die "Albiceleste" im Finale Deutschland, heuer erscheint ein ähnlicher Lauf nicht so realistisch.

Im Klub-Fußball hat Messi mit dem FC Barcelona alles abgeräumt. Bei großen Turnieren mit seinem Heimatland blieb ihm der Erfolg bisher verwehrt. 2006 und 2010 scheiterte Argentinien im WM-Viertelfinale an Deutschland, 2014 behielt die DFB-Auswahl im Finale mit 1:0 nach Verlängerung die Oberhand. Bei der Copa America war für Messi 2007, 2015 und 2016 das Finale Endstation. Als einziger Titel mit der "Albiceleste" steht Olympia-Gold 2008 zu Buche, der Titel ist im Fußball aber eher Beiwerk denn relevanter Gradmesser.

Diego Maradona, die andere fast übermenschliche Gestalt im argentinischen Fußball, hat seine Nation 1986 zum WM-Titel geführt. Er steht deshalb trotz aller Eskapaden für viele Landsleute noch immer über dem 30-jährigen Messi. Die Debatte ist vermutlich müßig, im Land westlich des Rio de la Plata aber ähnlich virulent wie hierzulande noch vor wenigen Monaten die Frage, ob die Laufbahn von Skistar Marcel Hirscher auch ohne Olympia-Gold komplett sein kann.

Eine Schlüsselfigur bei Messis vielleicht letzter WM-Mission wird in Russland Jorge Sampaoli sein. Der 58-jährige Coach ist ein überzeugter Verfechter eines Fußballs offensiver Prägung, das hat der Argentinier 2012 bis 2016 im Nachbarland Chile unter Beweis gestellt. Wenn es ihm gelingt, aus einem unerschöpflichen Potenzial von Offensivspielern die richtige Mischung zu finden, stehen die Chancen für einen langen Verbleib im Turnier nicht schlecht.

Während der Südamerika-Qualifikation gingen die Vorstellungen von Sampaoli nur ansatzweise auf. Argentinien schaffte zwar als Dritter der finalen Tabelle den Sprung zur WM, jedoch erst mit einem 3:1-Sieg im letzten Match in Ecuador, bei dem Messi alle drei Treffer erzielte. Nur drei Unentschieden und jenen Erfolg in Quito holten die Argentinier in der Quali seit Sampaolis Amtsantritt im Juni 2017. Der hochgelobte Angriff ließ fast alles vermissen.

Lediglich 19 Tore gelangen dem Team in der Qualifikation, wobei Messi sieben Tore erzielte. Von den neun Konkurrenten traf nur Bolivien (16) weniger. Spieler wie Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria oder Paolo Dybala haben ihre teilweise herausragenden Leistungen beim Klub im Nationalteam bestenfalls sporadisch gezeigt. Deswegen griff Sampaoli mitunter auf weniger bekannte Optionen wie Dario Benedetto von den Boca Juniors zurück, der allerdings wegen eines Kreuzbandrisses die WM verpasst.

Klar ist, dass sich Argentinien in Gruppe D Anlaufschwierigkeiten wie in der Quali oder Aussetzer wie beim freundschaftlichen 1:6 gegen Spanien im März nicht erlauben darf. Aus dem Trio Kroatien, Nigeria und Island wird kein Team einen billigen Punktelieferanten abgeben. Den Auftakt macht der zweimalige Weltmeister (1978, 1986) am 16. Juni gegen Island.