© Richard Purgstaller

Schön langsam kann der GAK beginnen, eine Meister- und Aufstiegsfeier zur organisieren und terminisieren. Das 5:1 über den SC Weiz war der neunte Sieg in der Regionalliga in Folge, allerdings wurde dabei ein "Bann" gebrochen. Denn die acht Spiele zuvor gewann der GAK allesamt ohne Gegentreffer, jetzt "klingelte" es in der 60. Minute, als Danijel Prskalo per Elfmeter für die Gäste traf. Allerdings führte da der GAK längst mit 4:0 und hatte das Match schon für sich entschieden. In Summe sind die "Roten" somit 780 (!) Minuten ohne Gegentreffer geblieben.