Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Rother vergab den Matchball unglücklich © GEPA pictures

Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Tabellenführer GAK ging als haushoher Favorit in das Auswärtsspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht Lendorf.

Am Ende mussten sich die Rotjacken aber mit einem Zähler zufrieden geben, keines der beiden Teams vermochte es, die Kugel im gegnerischen unterzubringen. Den Matchball hatte GAK-Stürmer Alexander Rother auf dem Fuß, als er in der 95. Minute das leere Tore verfehlte und nur die Stange traf.

„Wir haben in der ersten Hälfte ein paar Möglichkeiten gehabt, das Tor zu machen. In der zweiten Hälfte war es eigentlich zu wenig“, sagte GAK-Sektionsleiter Alfred Gert. „Der Gegner hat sich dann in uns verbissen. Aber vielleicht lernen wir daraus.“