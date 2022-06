Bereits eine Stunde vor Spielbeginn war die Sparkassen-Arena in Voitsberg voll. 2400 Fans wollten sich das alles entscheidende Spiel im Kampf um den Landesliga-Meistertitel zwischen dem ASK Voitsberg und DSV Leoben nicht entgehen lassen. Mit einem Punkt Vorsprung und rund 200 Schlachtenbummlern reisten die Donawitzer in die Weststeiermark.