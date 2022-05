Nach so einem Erfolg wird natürlich gefeiert: Noch vor dem letzten Spiel steht der FC Stadtwerke Judenburg als Meister der Oberliga Nord fest - und damit schaffte es der Verein nach 18 Jahren wieder in die Landesliga. Mit einem 7:2 gegen Hinterberg sicherten sich die Judenburger Kicker am 27. Mai frühzeitig den Meistertitel. Und das wurde - no na - ausgiebig zelebriert.