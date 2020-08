Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Neuper © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Zum ersten Mal seit dem Jahr 2008 startet der SC Liezen in eine neue Saison ohne einen der drei Neuper-Brüder im Kader. Nachdem Christian und Alexander den Verein bereits 2018 verließen hatten, wechselte nun auch Martin Neuper nach Stainach. Damit geht eine große Ära in Liezen zu Ende. Einer, der mit allen drei Brüder zusammenspielte, ist der aktuelle Liezen-Kapitän Dominik Presul. „Er geht natürlich ab, denn es gibt keinen, der so ist wie er“, sagt Presul und fügt hinzu: „Wir haben einige junge Spieler und müssen versuchen ihn als Mannschaft zu ersetzen.“ Die Entwicklung der Mannschaft steht ohnehin im Vordergrund. „Wir wollen wieder genau so etwas aufbauen, wie es damals zu den Zeiten von der Mannschaft rund um die Neuper-Brüder war“, sagt Presul, der in der vergangenen Saison meist mit Martin Neuper die Innenverteidigung bildete. Mit seinen 20 Jahren gehört Presul in der jungen Liezener Mannschaft aber schon zu den erfahrenen Spielern.

Abgesehen von Neuper zog es Stefan Sulzer nach Lafnitz und Vasile Chivoiu nach Rottenmann. Dafür kehrte mit Daniel Habeler ein alter Bekannter zurück nach Liezen.