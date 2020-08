Facebook

Marko Stankovic (rechts) ©

Die steirische Landesliga startet am Freitag in die neue Saison und diese wird durchaus mit großer Spannung erwartet. Einen äußerst engen Titelkampf, wie es ihn auch zum Stand des Abbruchs gab, dürfen die Fans wohl auch diese Saison erwarten. Vorjahresspitzenreiter Voitsberg verstärkte sich etwa mit gleich drei Spielern vom GAK. Und auch Verfolger Mettersdorf hat mit Daniel Geißler einen weiteren Ex-Profi an Bord geholt. Mit einer runderneuerten Mannschaft werden auch die Lafnitz Amateure versuchen, den Erfolg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Bei manchen Teams lief der Herbst 2019 nicht ganz nach Wunsch. Aufsteiger Rottenmann hat umgehend reagiert und sich mit Dominic Pürcher einen österreichischen Meister von 2011 für die Abwehr geholt. Ilz und Liezen blieben trotz des Abstiegskampfs ihrer Philosophie treu und setzen großteils auf junge Spieler aus der jeweiligen Region. Dass dieser Weg als Ausbildungsplattform funktionieren kann, zeigte unlängst erst der Transfer von Stefan Sulzer von Liezen nach Lafnitz. Den Königstransfer landete wohl Lebring mit der Verpflichtung von Indien-Legionär Marko Stankovic. Man darf gespannt sein, welche Mannschaft diesmal überraschen kann, wer sich an der Spitze festsetzt und wer doch eher um den Klassenerhalt zittern muss. Bleibt zu hoffen, dass die Spiele in dieser Saison komplett ausgetragen werden können. Bei Bruck gegen Frauental könnte es aufgrund eines Coronafalls bereits zu einer Verschiebung kommen. Liezens Obmann Michael Lammer appelliert an die Fans: „Wir haben alles getan und hoffen, dass auch die Zuschauer diszipliniert sind und die Maßnahmen einhalten.“