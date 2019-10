Facebook

Pascal Wallner (rechts) spielte einst mit Ex-Klub Deutschfeistritz gegen Sturm Graz © (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

Ein Mann, der einen großen Anteil am Werndorfer Erfolgslauf hat, ist Stürmer Pascal Wallner. Erst im vergangenen Sommer wechselte der 22-Jährige von Ligakonkurrent Deutschfeistritz nach Werndorf. Beim Tabellenführer fand sich Wallner schnell zurecht und führt mit 14 Saisontreffern die Torjägerliste an. „Unser Ziel ist es ganz klar, Meister zu werden. Ich versuche der Mannschaft zu helfen und die Torschützenkrone will ich mir holen“, sagt Wallner.