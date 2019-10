Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Wilfling © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Der Routinier stand in dieser Saison bei jedem Spiel auf dem Feld und ist darüber hinaus auch Vorbild für den Nachwuchs im Kader. „Die Zusammenarbeit mit der Jugend funktioniert richtig gut. Ich versuche meine Erfahrungen weiterzugeben und will so der ganzen Mannschaft helfen“, sagt Andreas Wilfling. Das Kollektiv sei bei den Fürstenfeldern schon immer wichtig gewesen. „Wir waren immer schon bekannt für die mannschaftliche Leistung, jetzt haben wir auch starke Einzelspieler.“

Seine Fürstenfelder sind ambitioniert in die Saison gestartet, wollten sich nach oben orientieren.