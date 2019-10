Der große Kracher zwischen dem Dritten und Vierten in der Landesliga steigt heute um 19 Uhr in Voitsberg.

Jürgen Hiden © (c) © Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Mit Bruck reist der unmittelbare Verfolger an und in dieser Partie geht es für beide Mannschaften um den Sprung an die Tabellenspitze bzw darum, an der Spitze dran zu bleiben. Für Voitsberg sprechen natürlich der Heimvorteil und die Heimstärke, denn zuhause verlor man nur ein Spiel (1:2 gegen den DSV Leoben) und gewann alle fünf weiteren Partien. „Bruck ist eine toll zusammengespielte Mannschaft mit einigen ganz starken Einzelspielern. Wir wissen aber, dass wir zuhause eine Macht sind und wollen das unseren Fans auch diesmal wieder präsentieren“, sagt Voitsberg-Kapitän Jürgen Hiden und ergänzt: „Wir haben nur ein, zwei angeschlagene Spieler. Die sollten aber fit werden und dann steht einem Heimspektakel nichts mehr im Wege.“