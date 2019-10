Am Samstag feiert der SC Liezen ein großes Fest und in diesem Rahmen findet um 15 Uhr auch das Landesliga-Spiel gegen Lebring statt.

Liezens Sulzer © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Schon um 10 Uhr kann die U9 in einem Turnier bewundert werden und ab 13 Uhr darf dann die U12 - ebenso in einem Turnier - ihr Können zeigen. „Wir haben im Sommer einen Paradigmenwechsel vollzogen und setzen voll auf den eigenen Nachwuchs“, erklärt Christian Stangl, der sportliche Leiter des SC Liezen und ergänzt: „Wir haben in allen Nachwuchsbereichen exzellente Trainer engagiert, die einen tollen Job machen. Und genau diese Mannschaften holen wir am Samstag einmal groß vor den Vorhang.“