Rottenmanns Srdjan Mrzic © SV Rottenmann

Die Eingewöhnungsphase war für den 19-Jährigen so gut wie nicht vorhanden: Nach sieben Spieltagen hält Srdjan Mrzic bei einer Torbeteiligungsquote von 85 Prozent. Anders ausgedrückt: Mit seinen vier Toren und zwei Assists hatte der Neuzugang bisher nur bei einem einzigen Treffer rzielte Rottenmann nicht seine Beine im Spiel. Mit seinen 19 Jahren ist Mrzic auch der jüngste Stammspieler des SV Rottenmann und in der Frühphase der Saison so etwas wie die offensive Lebensversicherung. „Srdjan hat enormes Tempo und ist im Dribbling kaum zu stoppen“, sagt Mannschaftskollege Phillip Seiser.

Weitere Scorerpunkte können Mrzic und Co. am Samstag (16.15 Uhr) im Aufsteiger-Duell gegen die Ilzer SV sammeln.