Bei den Hinspielen der Relegation im steirischen Unterhaus machte die zweite Mannschaft von St. Michael den Klassenerhalt in der Gebietsliga mit einem 16:0-Auswärtssieg in Kalwang klar.

Einige Spieler aus dem Landesliga-Kader waren bei ST. Michael dabei © KK

Beim fulminanten Sieg kamen auch einige Spieler aus der ersten Mannschaft, die bekanntlich in der Landesliga spielt, zum Einsatz. Allein Patrick Hölzl erzielte schon sechs Treffer.

Deutlich enger ging es in den anderen Duellen her. Edelstauden bezwang Weinitzen zuhause vor 300 Zusehern mit 5:4 durch zwei späte Tore. Liezen machte vor 600 Besuchern in Bad Mitterndorf mit einem 2:1-Sieg einen großen Schritt zum Klassenerhalt. Seckau ist nach dem 5:1 im Hinspiel vor 350 Zusehern drauf und dran das Relegationsduell mit Gaal für sich zu entscheiden. Ragnitz verlor vor 400 Fans gegen Mooskirchen mit 0:1.

