Michael Schwaiger (rechts, Rottenmann) © Limmer

Nach vier Siegen in Folge wartet auf den SV Rottenmann am Samstag der nächste Prüfstein. Der ATV Irdning gastiert zum Ennstal-Derby. Im Vorfeld des Spiels eröffnet Rottenmann seinen neuen Kunstrasenplatz, der mit dem U15-Duell zwischen Rottenmann und Irdning eingeweiht wird. Das Kampfmannschafts-Derby findet danach im direkt angrenzenden Paltenstadion statt. „Derzeit trainieren wir nur am Kunstrasen wegen dem Flutlicht, aber ich denke, dass uns dieser Platz in der Wintervorbereitung gewaltig viel bringen kann“, sagt Rottenmann-Trainer Björn Zimmermann.

