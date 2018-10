Facebook

Der FC Gamlitz ist aktuell Tabellenzweiter © KK/Facebook

Vier Mannschaften stehen in dieser Liga mit jeweils 19 Zählern punktegleich an der Tabellenspitze und alle schielen natürlich auf den Herbstmeistertitel. Gamlitz will dazu im Derby (Freitag, 19 Uhr) gegen Großklein den nächsten Schritt machen, ist nach dem starken 7:2-Sieg der Gäste gegen Straß aber vorgewarnt.