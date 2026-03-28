Viel Selbstvertrauen für die letzte Runde des Grunddurchgangs der Admiral Frauenbundesliga tankten die Grazerinnen mit dem 4:0-Erfolg gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen. In Altach geht es für die Schwarz-Weißen somit nicht nur um einen positiven Abschluss des Grunddurchgangs, sondern auch um den dritten Tabellenrang. Sturm liegt drei Zähler vor den Vorarlbergerinnen, dies möchten die Damen von Trainer Tode Djakovic nützen, um den Vorsprung auszubauen. „Wir wollen uns im oberen Play-off weiter absetzen“, sagt Sturms Sportdirektor für Frauenfußball, Michael Erlitz.

Altach muss punkten

Momentan liegt Altach punktegleich mit Salzburg auf dem fünften Rang. Daher müssen die Vorarlbergerinnen heute mindestens einen Punkt holen. Sie wollen nach der Niederlage gegen die Vienna am vergangenen Spieltag eine Reaktion zeigen. In der Hinrunde feierte Altach einen 2:0-Sieg in Graz. „Das Hinspiel konnten wir zwar durch zwei Freistoßtore gewinnen, aber Sturm ist mit viel Qualität unterwegs. Wir wollen uns im Heimspiel noch einmal anständig präsentieren, mit Mut und auch Leichtigkeit auftreten, um das große Ziel, den einen notwendigen Punkt, zu holen“, betont Altach-Trainer Bernhard Summer.

Das weiß auch Djakovic: „Zum Abschluss des Grunddurchgangs haben wir den Anspruch, noch einmal eine klare Leistung zu zeigen. Wir wollen in allen Phasen organisiert bleiben und unser Spiel sauber umsetzen. Wenn wir das schaffen, sind wir auf einem guten Weg.“