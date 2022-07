"The Major is back!" So kündigt Stefan Maierhofer sein Engagement beim Kremser SC an. Mit knapp 40 Jahren unterschreibt der ehemalige Meister mit Rapid und 19-fache Teamspieler beim Regionalliga-Ost-Aufsteiger. "Ich freue mich unheimlich auf meine neuen Aufgaben als Trainer und Spieler beim Kremser SC", schreibt der 39-Jährige, der zuletzt ein Jahr ohne Klub war.

Maierhofer war im Ausland für Greuther Fürth, die Wolverhampton Wanderers, Bristol City, Duisburg, Köln, Millwall, Trencin (SVK), Aarau (SUI) und zuletzt die Würzburger Kickers im Einsatz. In Österreich trug er nach seinem Durchbruch bei Rapid auch die Trikots von Red Bull Salzburg, Wiener Neustadt, Mattersburg, der WSG Tirol und der Admira. Krems ist in der letzten Saison über die Relegation der Aufstieg in die Regionalliga Ost gelungen.