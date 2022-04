Am 5. Juli 2020 feierte Martin Krienzer im Heimspiel gegen den TSV Hartberg (1:4) sein Bundesliga-Debüt für den SK Sturm. „Von klein auf hat mich mein Papa zu Sturmspielen mitgenommen, und dann selbst in der Bundesliga für den Herzensverein zu spielen, ist das Schönste überhaupt“, sagt der 22-Jährige. Es folgte ein leihweiser Wechsel in Liga zwei zu Lafnitz. Im Sommer 2021 kehrte er nach Graz zurück – und ist seitdem fixer Teil der zweiten Mannschaft der Schwarz-Weißen. „Ich habe mich schon richtig darüber geärgert, dass ich oben keine Chance bekommen habe. Das war eine extrem schwierige Zeit für mich.“