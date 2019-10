Facebook

Jan Niklas Ostermann © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Nils und auch Jan kicken für die Blackies, letzterer sogar schon für die Amateure. Gestartet haben beide ihre Karriere in ihrer Heimatstadt Weiz. „Ich ging mit elf Jahren zu Sturm und bin jetzt seit mehr als acht Jahren hier. Am Anfang war es schon eine große Umstellung“, erklärt der 20-jährige Jan Ostermann. Vor allem die Rahmenbedingungen und das Personal seien in der Landeshauptstadt besser. Nach Jahren in der Akademie schaffte er den Sprung zu den Amateuren. Dort zählt der Mittelfeldmann zum Stammpersonal und wird voraussichtlich auch gegen Weiz in der Startelf stehen. „Ich hoffe meine Bekannten halten zu mir und Sturm, obwohl sie alle aus Weiz sind“, sagt er.