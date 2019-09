Facebook

Weiz-Verteidiger und Torjäger Zvonimir Ziger © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Allzu weit aus dem Fenster lehnt sich der Übungsleiter dabei nicht, treffen in diesem Spiel doch die beiden besten Offensiven und Torjäger aufeinander. Bei den Weizern setzt man wieder auf Torgarant Zvonimir Ziger. Der Innenverteidiger ist nicht nur in der Defensive eine Waffe. Mit sieben Treffern liegt er in der Torschützenliste der Regionalliga auf Platz zwei. „Er weiß einfach ganz genau, zu welchem Zeitpunkt er sich in der Offensive einschalten muss“, erklärt Kaufmann die Stärken des Verteidigers. In seiner Jugend spielte Ziger als Stürmer, nun ist er in der Defensive beheimatet. Den Zug zum Tor hat er aber nicht verlernt. „Er hat immer Ideen und einfach diesen Riecher.“