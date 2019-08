Facebook

In Partien mit DSC-Beteiligung fielen in dieser Saison im Schnitt 4,8 Tore. Das erklärt auch die zehn erhaltenen Tore. Es ist also immer etwas los im Koralmstadion. „Ich könnte auf das Spektakel manchmal gerne verzichten. Wir machen zu viele unnötige Eigenfehler, die sind zum Haare raufen“, sagt Trainer Meier und ergänzt: „Vorne sind wir immer für zwei, drei Tore gut. Schön wäre es, wenn hinten mal die Null steht.“