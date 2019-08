Sieht man sich die Ausgangslage vor dem Duell des SC Weiz mit Stadl-Paura an, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Der Dritte fordert den punktlosen Letztplatzierten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weiz-Trainer Georg Kaufmann © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

Dennoch: In Weiz will man nicht von einem Pflichtsieg sprechen. „Ich glaube, wir dürfen keinen Gegner in dieser Liga unterschätzen, obwohl die drei Punkte eigentlich schon eingeplant sind“, meint Obmann Mario Hasenhütl.